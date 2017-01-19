أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

زحام مرورى على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى بسبب مطبات قلما

Google+ Print
زحام مرورى على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى بسبب مطبات قلما زحام مرورى على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى بسبب مطبات قلما

>كتب عبد الرحمن سيد

شهد طريق " القاهرة - الإسكندرية" الزراعى زحام مرورى بسبب مطبات أمام منطقة قلما للمتجه من شبرا ناحية الزراعى وكذلك الأمر أعلى الطريق الدائرى للمتجه من المريوطية ناحية منزل الصعيد، بسبب زيادة الأحمال، وسط انتشار الخدمات المرورية لتسيير حركة السيارات.

كما تشهد كافة الطرق والمحاور المؤدية لمحافظتى القاهرة والجيزة حالة من الانتظام المرورى لحركة المركبات، منها طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى ومحور 26 يوليو والقطامية العين السخنة والكريمات وكوبرى أكتوبر و15 مايو.

كما تسبب حملات مرورية لمنع سيارات النقل الثقيل والمقطورات بطريقى القطامية أتجاه التجمع و بالسويس أتجاه السلام فى ظهور كثافات مرورية محدودة بطول 50 مترًا و ذلك حرصًا من إدارة المرور على سلامة المواطنين ولتطبيق قرار منع سير المقطورات نهارًا لما تسببت من مرورية.

وتراقب الإدارة العامة للمرور جميع المحاور الداخلية والخارجية المؤدية للمحافظات بكاميرات المراقبة، لرصد أى معوقات مرورية بناء على تعليمات اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، والذى وجه بتكثيف تواجد الخدمات المرورية على الطرق لإزالة أى أعطال، ورصد المصادامات التى تؤثر بعض الشئ على المحاور.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة