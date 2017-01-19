زحام مرورى على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى بسبب مطبات قلما

كتب عبد الرحمن سيد

شهد طريق " القاهرة - الإسكندرية" الزراعى زحام مرورى بسبب مطبات أمام منطقة قلما للمتجه من شبرا ناحية الزراعى وكذلك الأمر أعلى الطريق الدائرى للمتجه من المريوطية ناحية منزل الصعيد، بسبب زيادة الأحمال، وسط انتشار الخدمات المرورية لتسيير حركة السيارات.

كما تشهد كافة الطرق والمحاور المؤدية لمحافظتى القاهرة والجيزة حالة من الانتظام المرورى لحركة المركبات، منها طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى ومحور 26 يوليو والقطامية العين السخنة والكريمات وكوبرى أكتوبر و15 مايو.

كما تسبب حملات مرورية لمنع سيارات النقل الثقيل والمقطورات بطريقى القطامية أتجاه التجمع و بالسويس أتجاه السلام فى ظهور كثافات مرورية محدودة بطول 50 مترًا و ذلك حرصًا من إدارة المرور على سلامة المواطنين ولتطبيق قرار منع سير المقطورات نهارًا لما تسببت من حوادث مرورية.

وتراقب الإدارة العامة للمرور جميع المحاور الداخلية والخارجية المؤدية للمحافظات بكاميرات المراقبة، لرصد أى معوقات مرورية بناء على تعليمات اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، والذى وجه بتكثيف تواجد الخدمات المرورية على الطرق لإزالة أى أعطال، ورصد المصادامات التى تؤثر بعض الشئ على المحاور.