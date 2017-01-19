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توثيق مؤتمرات جامعة المنيا على المكتبة الرقمية

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توثيق مؤتمرات جامعة المنيا على المكتبة الرقمية توثيق مؤتمرات جامعة المنيا على المكتبة الرقمية

>المنيا – حسن عبد الغفار

أكد الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة استعانت بطلاب قسم المكتبات بكلية الآداب بالجامعة وطلاب الدبلومة التربوية بكلية التربية من خريجي قسم المكتبات في عملية إدخال وتسجيل محتويات المكتبات الجامعية.

 

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة مركز الخدمة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات، بحضور ورئاسة الدكتور جمال أبو المجد والدكتور عصام فرحات المدير التنفيذي للمعلومات "CIO" بالجامعة وأعضاء المركز.

 

وناقش المجلس موقف إنتاج وتفعيل المقررات الإلكترونية وتطبيق تدريس مقررات الحاسب الآلي داخل بعض الكليات وتطبيق الدورات التدريبية على البعض الآخر إلي جانب وضع آلية لشراء أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها وصيانتها بكليات وإدارة الجامعة.

 

وأشار الدكتور جمال أبو المجد، بأنه تم إقتصار تسليم وحفظ النسخ الإلكترونية من الرسائل الجامعية علي وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة دون غيرها سواء داخل أو خارج الجامعة وذلك حفاظاً علي حقوق الملكية وتحديداً للمسئوليات. إلي جانب قيام كليات الجامعة المنظمة لأي مؤتمر داخلي بتسليم نسخة إلكترونية من كتاب الملخصات "Abstract Book" وكذلك البحوث المنشورة من خلال المؤتمر إلي وحدة المكتبة الرقمية لنشرها علي نظام إدارة المؤتمرات بنظام المكتبات الجامعية.

 

وأضاف الدكتور عصام فرحات، بأنه تم تفعيل خدمة الدليل النشط داخل الجامعة "Active Directory" والتي تمكن من التحكم بالدخول علي مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي يؤدي إلي تحسين أداء الجامعة.


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