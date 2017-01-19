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مقتل 30 شخصًا في انهيار جليدي بإيطاليا

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مقتل 30 شخصًا في انهيار جليدي بإيطاليا مقتل 30 شخصًا في انهيار جليدي بإيطاليا

أرشيفية

(أ.ش.أ)

أفادت فرق إغاثة إيطالية، اليوم، بمقتل العديد من الأشخاص في انهيار جليدي ضرب فندق “ريجوبيانو” الذي يقع في منطقة أبروتسو الجبلية بوسط ايطاليا ، مشيرين إلى فقدان نحو 30 شخصا كانوا داخل الفندق.

وقال أنطونيو كروسيتا أحد أعضاء فريق الإغاثة لوكالة أنباء “أنسا” الإيطالية إن الانهيار الجليدي تبع سلسلة من الزلازل القوية التي ضربت وسط إيطاليا أمس الأربعاء ما يعني أن أفراد طاقم الفندق والزوار محتمل أن يكونوا مدفونين تحت الركام والثلوج منذ نحو 24 ساعة.

وأضاف كروسيتا أنهم مستمرون في الحفر لكنها “عملية صعبة للغاية” ، وأنهم سحبوا أول جثة من تحت الثلوج وأنقاض الفندق لافتا إلى أنه اضطر إلى الوصول لموقع الفندق جوا بسبب الثلوج الكثيفة التي تغطي الأراضي الإيطالية.

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