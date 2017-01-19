سرقة رشاش من موقع للجيش الإسرائيلى شمال غور الأردن

بيت لحم (أ ش أ)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شبانا فلسطينيين تمكنوا من الدخول إلى موقع للتدريب تابع للجيش الإسرائيلى شمال غور الأردن، وسرقوا رشاش من نوع "ماج" مع صندوق رصاص.

ورجحت وسائل الإعلام، اليوم الخميس، أن يكون الشبان من بلدة تياسير أو إحدى القرى القريبة من منطقة التدريب العسكرى للواء "كفير" فى الجيش الإسرائيلى، ولدى اكتشاف عملية السرقة قام الجيش الإسرائيلى بعمليات تمشيط وبحث فى المنطقة واقتحام عدة قرى فلسطينية.

وأضافت أن الناطق باسم الجيش الإسرائيلى أكد عملية سرقة الرشاش من موقع التدريب، مشيرا إلى أنه تجرى عمليات بحث وتحقيق فى عملية السرقة، وتسود تخوفات لدى الجيش الإسرائيلى بأن يصل الرشاش إلى التنظيمات الفلسطينية.

يُشار إلى أن غور الأردن يقع على امتداد نهر الأردن داخل أراضى الأردن من ناحية والأراضى الفلسطينية المحتلة من ناحية أخرى، ويوجد فيه البحر الميت.