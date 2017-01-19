داليا البحيرى تعتذر لـ «أبو تريكة»: «ما كتبته كان مكايدة ودعابة»

قدمت الفنانة داليا البحيرى اعتذارها للاعب الكرة محمد ابو تريكه وجمهورة وعاشقيه،عن ما وصفته بالفهم الخاطىء لما نشرته أمس عبر صفحته بموقع فيس بوك، وأثار جدلا كبيرا ضدها.

> داليا قالت فى بيان اصدرته اليوم : (اعتذار وتوضيح، في البداية أحب أن أقدم إعتذاري الشخصي للاعب محمد أبو تريكة وإلي جمهوره وعاشقية من غالبية الشعب المصري عن أي فهم خاطئ أو إساءة تبدو انها قد بدرت مني).

> وأضافت أما للتوضيح، فالتدوينة التي نشرت علي حسابي الخاص –أكرر حسابي الخاص حيث انني لا امتلك صفحة عامة- علي الفيسبوك لا تخرج عن كونها مكايدة ودعابة لبعض أفراد عائلتي وأصدقائي من محبي اللاعب محمد أبو تريكة وليس من أجل التجريح أو الإساءة)

> ثم أكملت (ولمن يعرفونني عن قرب وجمهوري العزيز الذي يعرفني حق المعرفة، فأنا لست معتادة علي الإساءة الي الأشخاص حتي وإن تم الإساءة بي ومن المؤكد اني لست بالغباء حتي أسيئ عن قصد الي شخص بحجم اللاعب محمد أبو تريكة.(

> وأختتمت بالقول (وأخيراً، أتمني علي الذين لم يتوانوا في الإساءة الي كإمرأة وفنانة وزوجة وأم أن يراجعوا أنفسهم وضمائرهم، لأني علي يقين أن شخص بأخلاق اللاعب محمد أبو تريكة لا يقبل مثل هذة الطريقة في الدفاع عنة.)

> يذكر ان داليا قد هاجمت،” أبو تريكة” وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أبوتريكة إرهابي من قبل ما يساند الإخوان! خلقته بتقول إرهابي””.

وكان المنتج طارق الجنايني د رد على اتهامات “داليا”،وعلق : “ليه بس الظلم ده”، لترد عليه داليا قائلة “بكرهه لله في لله كده من زمان.. وشه كله لؤم فلاحين.. ونظراته مش مريحة خالص”.

أما آيتن عامر فعلقت: “انتي بتتريقي ولا ده بجد؟ بصي لو بجد إوعي تصدقي أي حاجة بتتقال عن حد اليومين دول حتى لو كانت حاجة إيجابية”، وردت عليها داليا قائلة: “مبحبوش يا آيتن” وهو ما جعل الأخيرة ترد قائلة: “أصل أنا بحبه جدا الصراحة”.