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الاحتلال الإسرائيلى يصدر 22 أمر اعتقال إدارى بحقّ أسرى

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الاحتلال الإسرائيلى يصدر 22 أمر اعتقال إدارى بحقّ أسرى الاحتلال الإسرائيلى يصدر 22 أمر اعتقال إدارى بحقّ أسرى

>رام الله (أ ش أ)

أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية فى "عوفر" 22 أمر اعتقال إدارى بحقّ أسرى، لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة شهور قابلة للتمديد عدّة مرات.

وأشار محامى نادى الأسير الفلسطينى محمود الحلبى، فى بيان للنادى اليوم الخميس، إلى أن الأوامر صدرت خلال الفترة الواقعة بين التاسع و18 يناير الجارى، لافتاً إلى أن من بينها خمسة أوامر صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى قد اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، 17 مواطنا من الضفة الغربية، بينهم نجل شهيد.

من ناحية أخرى كشف محامى هيئة شؤون الأسرى والمحررين لؤى عكة، أن هناك ارتفاعا "خطيرا" فى نسبة الاعتقالات فى صفوف الأطفال، حيث تتصاعد الهجمة عليهم بشكل ملحوظ، وأصبحت أقسام الأشبال بالسجون الاسرائيلية مكتظة، وهناك مشاكل حقيقية فى الأمور الحياتية والصحية ناتجة عن استمرار هذه الاعتقالات بكثافة.

ونقلت وكالة "معا" عن عكة، المتخصص بزيارة ومتابعة قضايا الأسرى الأطفال فى سجن عوفر، قوله إن المعدل الشهرى للأطفال الذين يتم إدخالهم إلى السجن، بلغ مؤخرا 78 حالة، وأنه خلال أسبوعين فقط دخل إلى أقسام الأشبال 44 طفلا.

وأشار عكة إلى أن هذه الاعتقالات وما يتبعها من أحكام وغرامات تدلل على الاستهداف الحقيقى للطفولة الفلسطينية، حيث أن كل الأحكام العسكرية تُرافق بغرامات عالية جدا، وأنه فرض على الأطفال فى عوفر مئات آلاف الشواكل، فتحولت هذه السياسة إلى مصدر دخل حقيقى يعتمد عليه جيش الاحتلال الاسرائيلى من خلال التعاون مع الشاباك والجهاز القضائى الإسرائيلى الهش والموجه.

وفى ذات السياق، التقى محامى الهيئة بممثل الأشبال فى السجن الأسير عرفات نوفل، وتم الحديث عن قضية الأسير الطفل المريض أحمد الخضور، الذى يعانى من وضع صحى صعب ومعقد، حيث أنه بحاجة إلى تناول 3 حبات دواء يوميا، ويبلغ سعر العلبة الواحدة والتى تحتوى على 14 حبة 1800 شيكل، مشيرا إلى أنه تم الحديث مع الإدارة وطلب ضرورة الإفراج عنه بشكل عاجل.


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مصر 365

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