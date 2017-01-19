بعد «مولانا» .. عمرو سعد يستعد لموسم رمضان بـ«وضع أمني»

أنهى الفنان عمرو سعد سلسلة جولات بدور العرض للترويج لفيلم “مولانا”، الذي ينافس حاليا بموسم نصف العام السينمائي، للتركيز في مسلسله الرمضاني الجديد.

واستقر عمرو سعد على سيناريو يحمل عنوان “وضع أمني”، غير أنه يفكر في تغيير الاسم حاليا، ولم يستقر مع فريق العمل على الاسم الجديد.

ويعقد عمرو سعد جلسات مع منتج المسلسل لاختيار فريق العمل من مخرج وأبطال وباقي العناصر، حيث لم يتم الاستقرار سوى على البطل والمؤلف مصطفى حمدي الذي يكتب المسلسل، ويتوقع أن يبدأ التصوير خلال شهر فبراير المقبل، ويتكتم عمرو كافة تفاصيل العمل ليكون مفاجأة للجمهور.

ويعرض حاليا بدور السينما فيلم “مولانا”، المأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج مجدي أحمد علي، الذي قام بكتابة السيناريو، وتدور الأحداث حول الداعية حاتم

> الشناوي حيث يرصد الفيلم رحلة صعوده من إمامة الصلاة في مسجد حكومي إلى أن يصبح داعية تليفزيوني شهيرا يملك حق “الفتوى” التي يتلقاها الملايين بالإعجاب لجرأته

> ومحاولاته للخروج قليلا عن مألوف الحديث السائد في مجتمع متأثر بدعاوى التشدد.