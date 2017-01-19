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"لمسة دفء" مبادرة خيرية تطلقها جنسية أبوظبي

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"لمسة دفء" مبادرة خيرية تطلقها جنسية أبوظبي "لمسة دفء" مبادرة خيرية تطلقها جنسية أبوظبي

أطلقت إدارة الجنسية في أبوظبي مبادرة خيرية تحت شعار " لمسة دفء " وهي عبارة عن مشروع خيري إنساني تهدف إلى تطبيق المسؤولية المجتمعية تجاه الوطن والمجتمع وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي وتعليم الأبناء حب المبادرة والعطاء والتطوع.

تأتي هذه المبادرة ضمن توجيهات رئيس الدولة باعتبار عام 2017 عام الخير، وانطلاقا من قيم التكافل الاجتماعي تعميقاً للعمل التطوعي وتحقيقاً للشراكة المجتمعية، وتضمنت المبادرة توزيع الكساء على العمال والمستخدمين واشتملت على توزيع مجموعة كبيرة من الحقائب التي تحتوي على الملابس الشتوية.

وقال  العميد يوسف الخوري نائب مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في ابوظبي إن  هذه المبادرة الخيرية تأتي تجسيداً لغرس القيادة العليا قيم العمل الانساني والخيري التي أرساها المغفور له بأذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، مشيراً إلى أن العطف على هذه الفئات والاحسان إليهم لا يعبر عن المجتمع المتراحم الذي نعيش فيه فحسب، وانما عن قيم اسلامية أصيلة، ومبادئ حضارية تدعونا دائماً للاحسان للجميع والتعاطف معهم.

قام بإطلاق المبادرة المقدم مرشد حمد المزروعي مدير إدارة الجنسية، بحضور الرائد محمد النيادي وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد والموظفين العاملين في إدارة الجنسية بأبوظبي

 

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