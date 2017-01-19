وزارة تنمية المجتمع تضع سياسة متكاملة لـ "الأرامل والمطلقات "

بدأت وزارة تنمية المجتمع بوضع سياسة متكاملة للأسر الاحادية الوالدين تتضمن إضافة خدمات جديدة لهذه الفئة - الأرامل والمطلقات - بهدف ضمان حياة كريمة لهن ولتحسين مستوى الدخل الاقتصادي لأسرهن.

وتأتي هذه الخدمات إيمانا من الوزارة في تحقيق السعادة الآمنة والاستقرار الاسري لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لفئة الأرامل والمطلقات لتلبية احتياجاتها.

وستقدم الوزارة في المرحلة المقبلة العديد من الخدمات التي ستعزز من قدرات فئة الأرامل والمطلقات لتوفير بيئة سليمة لرعاية أبنائهن و تنشئتهم النشأة الصحيحة بالإضافة إلى توفير برامج تعزز من دخل أسرهن لتضمن لهذه الفئة الاستقرار والحياة الكريمة والمستقبل الآمن في سبيل الوصول إلى العيش المستدام لها.

وستلتقي معالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع بهذه الفئة خلال الأسابيع المقبلة للاستماع إليهن ووصول الخدمة المناسبة لهن ولأسرهن وذلك لضمان تحقيق أهداف السياسة وتطلعاتها.