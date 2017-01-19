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كواليس اكتشاف مقبرة «عنخ آمون» فى مكتبة الإسكندرية

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كواليس اكتشاف مقبرة «عنخ آمون» فى مكتبة الإسكندرية كواليس اكتشاف مقبرة «عنخ آمون» فى مكتبة الإسكندرية

توت

(أ.ش.أ)

يكشف الدكتور فتحي صالح المدير الشرفى لمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة الإسكندرية، يوم الأثنين القادم، بالمسرح الصغير بمكتبة الإسكندرية، عن كواليس العثور على مقبرة توت عنخ آمون، وذلك من خلال محاضرة ومعرض مصور يوضح مراحل الاكتشاف التي استغرقت 5 سنوات من العمل وعرض الخطوات خطوة بخطوة، بالإضافة إلى عرض مقتنيات المقبرة التى تضم أكبر كنز أثري على مدار التاريخ.

وأوضح الدكتور فتحى صالح، في تصريح، اليوم، أن المعرض المصور يقام على “حائط المعرفة” بقاعة تكنولوجيا المعلومات بالمدخل الرئيسي للمكتبة، وهو عبارة عن لوحة حائطية تحتوى على صورة بانورامية لمقبرة الملك توت عنخ آمون وقت اكتشافها ومراحل الاكتشاف ومقتنيات المقبرة، باستخدام أحدث التقنيات التفاعلية والإبداعية.

وأضاف، أن العرض يتم من خلال تطبيق يعمل على الهواتف الذكية والذي يمكن من خلاله التفاعل بشكل شخصي مع العرض عن طريق التكنولوجيا المتصاعدة.

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