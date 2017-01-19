ضبط عاطل وهروب آخر لاتهامهما بسرقة محتويات شقة سكنية بالقطامية

كتب إبراهيم أحمد –أحمد حربى

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى القبض على عاطل، تسلل إلى شقة مهندس بالقطامية، وتمكن بمساعدة آخر من سرقة أمواله ومجوهراته، وأمر اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لأمن القاهرة، بسرعة ضبط المتهم الهارب، وإحالة المضبوط إلى النيابة العامة لتولى التحقيقات.

تلقى قسم شرطة القطامية بلاغا من "سعيد.ز.إ.ح" 43 سنة مهندس، يفيد باكتشافه سرقة مبلغ مالى 56 ألف جنيه، وكمية من المشغولات الذهبية عبارة عن (سلسلة، عدد 6 دلاية، كولية، عدد 3 خواتم، دبلة، محبس) هاتف محمول من داخل الشقة سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

بالانتقال والفحص تبين كسر باب الشقة، وأثناء السير فى إجراءات البحث، التى أشرف عليها اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، تمكن قسم المساعدات الفنية من تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما كل من "أشرف .م.ع.ر" 26 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 2 قضية آخرهما 538 لسنة 21011م جنح ثان القاهرة الجديدة "سرقة مسكن"، و"إسلام .أ.ح.د" 24 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 538 لسنة 2011م جنح ثان القاهرة الجديدة "سرقة مسكن"، والمقيد الحرية على ذمة القضية رقم 128 لسنة 2017 الشرابية" مخدرات وسلاح نارى.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة القطامية من ضبط المتهم الأول وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بالاشتراك مع المتهم الثانى، وأضاف أنه يتردد على العقار لزيارة شقيقه، ولعلمه بثراء المجنى عليه خطط لسرقته، وفى سبيل ذلك اتفق مع المتهم الثانى على تنفيذ مخططه وتوجها لمسكن المجنى عليه وقاما بكسر باب الشقة باستخدام اجنه حديدية واستوليا على المسروقات ولاذا بالفرار .

وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلهما "أمجد.ح.ا.ق" 34 سنة صاحب محل مصوغات، كما تم بإرشاده ضبط مشغولات ذهبية عبارة عن "دبلة، محبس، سلسلة، دلاية" قام بشرائها كشبكة بمبلغ مالى 10 آلاف جنيه من متحصلات الحادث، وأضاف أن باقى المبلغ المستولى عليه بحوزة المتهم الثانى. تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.