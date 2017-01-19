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ضبط ميكانيكى لاعتدائه بالسب على الدكتورة هبة قطب وتحطيم سيارتها بالعجوزة

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ضبط ميكانيكى لاعتدائه بالسب على الدكتورة هبة قطب وتحطيم سيارتها بالعجوزة ضبط ميكانيكى لاعتدائه بالسب على الدكتورة هبة قطب وتحطيم سيارتها بالعجوزة

>كتب ــ بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على ميكانيكى لاتهامه بإحداث تلفيات بسيارة الإعلامية الدكتورة هبة قطب بالعجوزة والاعتداء عليها بالسب، وأفادت التحريات أنه أثناء قيادتها سيارتها احتكت بسيارة متوقفة أمام ورشة المتهم، مما دفعه لارتكاب الواقعة.

 

تلقى المقدم فوزى عامر رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا من الدكتورة هبة قطب، أفادت فيه أنها أثناء قيادتها سيارتها بشارع المشروع احتكت دون قصد بسيارة متوقفة للإصلاح أمام ورشة ميكانيكا، مما دفع صاحب الورشة "عنتر. ا" بالاعتداء عليها بالسب وإحداث تلفيات بسيارتها، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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