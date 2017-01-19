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نقيب التمريض بالإسكندرية تجتمع مع قيادات الجامعة لحل مشاكل الممرضات

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نقيب التمريض بالإسكندرية تجتمع مع قيادات الجامعة لحل مشاكل الممرضات نقيب التمريض بالإسكندرية تجتمع مع قيادات الجامعة لحل مشاكل الممرضات

> الإسكندرية- أسماء على بدر

إجتمعت سهى مصطفى، نقيب التمريض بالإسكندرية، مع الدكتور عصام الكردى ، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب، والدكتور محمد إسماعيل نائب رئيس الجامعة لمطروح، لمناقشة بعض المشاكل المتعلقة بهيئة التمريض ومنها خصم مبلغ التكافل من الرواتب وتوضيح حقيقته لأعضاء النقابة.

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية أن خصم مبلغ التكافل ليس له أساس من الصحة ولم يطبق على هيئات التمريض ، موضحاً أن مكافاه الامتحانات سيتم مناقشتها خلال اجتماع وزير التعليم العالي ووزير المالية الاسبوع المقبل في هذا الشأن لانه يوجد عقبات كثيرة لجامعات اخري وليس الاسكندرية فقط مع وزارة المالية.

كما ناقش الاجتماع مشكلة المكافاة التشجيعية المتأخرة وأوصى باحضار ملف المكافات  التشجيعية غدا للبت في الامر .، كما ناقش مشكلة الحصيلة المتأخرة لأعضاء نقابة التمريض بمستشفي الشاطبي ووعد عميد كلية الطب بصرف المستحقات المتأخرة وذلك بالتنسيق مع  الدكتور رئيس قطاع مستشفيات جامعة الإسكندرية غدا .

 

 

 


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