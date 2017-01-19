الجيش العراقى يحرر 3 مناطق شمال شرقى الموصل

كتب - أحمد جمعة

أعلن قائد عمليات "قادمون يانينوى" الفريق الركن عبد الأمير رشيد بدء قطاعات الجيش العراقى، المتمثلة بالفرقة المدرعة التاسعة، واللواء الثالث، والفرقة الأولى، التقدم تجاه قضاء "تلكيف" شمال شرقى الموصل من ثلاثة محاور.

وقال قائد العمليات، فى بيان صحفى اليوم، الخميس، تمكن قطاعات الجيش العراقى من دخول المدينة والسيطرة على قائمقامية القضاء والمحكمة والمجلس البلدى، ورفع العلم العراقى فوق المبانى، فيما تواصل قوات الجيش العراقى عملية تطهير المدينة.

وتمكن الجيش العراقى أمس، الأربعاء من حسم الجانب الأيسر من مدينة الموصل وسط تراجع وانسحاب تنظيم داعش الإرهابى.