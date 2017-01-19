وزير خارجية الأردن يحذر من خطورة الخطوات الأحادية لتغيير الوضع فى القدس

كتب - أحمد جمعة

حذر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى، أيمن الصفدى، من خطورة الخطوات الأحادية التى تقوض جدوى حل الدولتين، والتى تستهدف تغيير الوضع الراهن فى القدس الشرقية.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، فى تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، إن وزير خارجية الأردن أجرى، الأربعاء، عدداً من اللقاءات مع نظرائه الأوروبيين، على هامش مشاركته فى أعمال المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس.

وبحسب الخارجية الأردنية، فإن الصفدى أكد لنظرائه الأوروبيين أن ‏أى تهديد للهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس الشرقية يمثل استفزازا للعرب والمسلمين.

وأشار وزير الخارجية الأردنى إلى أن بلاده سيستمر بالقيام بمسؤولياته الدينية والتاريخية تجاه المسجد الأقصى المبارك، وأنه من منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس حماية هذه المقدسات، سيتصدى الأردن لأى محاولة انتهاك لقدسيتها أو المساس بها، والوقوف بوجه أية اعتداءات.

وشدد الصفدى على أولوية إعادة إطلاق مباحثات جادة وفاعلة لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى على أساس حل الدولتين، الذى يضمن قيام دولة فلسطين ‏مستقلة قابلة للحياة بأمن وسلام جنباً إلى جنب إسرائيل على حدود 4 يونيو 1967.