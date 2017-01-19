تحرير «القصور الرئاسية» بالموصل من قبضة تنظيم «داعش»

(أ.ش.أ)

انتزعت قوات “مكافحة الإرهاب” السيطرة على منطقة “القصور الرئاسية” بالساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل، مركز محافظة نينوي، شمالي العراق، من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابي، ورفعت علم العراق فوقها، وتواصل عملية التقدم باتجاه مناطق لايزال يسيطر عليها التنظيم.

وأوضح قائد عمليات “قادمون يانينوى” الفريق عبد الأمير يارالله، في تصريح صحفي، إن قوات اللواء 71 بالفرقة 15 في الجيش بالمحور الشمالي حررت منشأة “جابر بن حيان” وتتقدم لإنجاز مهامها.

وكانت القوات العراقية المشتركة حررت العديد من أحياء الساحل الأيسر من قبضة داعش، منذ انطلاق العمليات العسكرية لتحرير نينوي في 17 أكتوبر الماضي، وبدأت المرحلة الثانية للعمليات، يوم الخميس 29 ديسمبر الماضى، وتمكنت من الوصول إلى ضفة نهر”دجلة” وسيطرت على مداخل ثلاثة جسور من إجمالي خمسة تربط شطري الموصل.

يذكر أن قوات “مكافحة الإرهاب” تمكنت في المرحلة الأولى من عمليات “قادمون يا نينوي”، والتي انتهت يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر الماضى، من تحرير 40 حيًا شرقي الموصل.