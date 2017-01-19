أحمد سمير يبحث عن عرض للرحيل عن المصرى

كتب هيثم عويس

اقترب أحمد سمير صانع ألعاب المصرى البورسعيدى، من الرحيل عن النادى بعد وصول علاقته مع الجهاز الفنى لفريقه لطريق مسدود ورفض اللاعب العودة للتدريبات بعد معرفته بعدم اعتماد حسام حسن المدير الفنى للفريق عليه فى أى مباراة خلال الدور الأول.

ويحاول اللاعب البحث خلال الأيام القليلة القادمة وحتى انتهاء فترة القيد الشتوى يناير الجارى من البحث عن أحد الأندية المحلية للمشاركة معها على أمل العودة لمستواه العالى مثلما فعل فى الموسم المنقضى مع الإسماعيلى.

كان اللاعب قد تعرض لحادث سير الاثنين الماضى أدى لخلع فى الكتف ودخول اللاعب إحدى المستشفيات لإجراء عملية سريعة.