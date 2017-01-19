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سقوط عاطل ونجله لحيازتهما سلاح نارى وربع كيلو بانجو بدار السلام

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سقوط عاطل ونجله لحيازتهما سلاح نارى وربع كيلو بانجو بدار السلام سقوط عاطل ونجله لحيازتهما سلاح نارى وربع كيلو بانجو بدار السلام

>كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطل ونجله لحيازتهما سلاح نارى، وربع كيلو بانجو قبل ترويجيه على زبائنهما بدار السلام، وأمر اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن القاهرة، بإحالتهما إلى النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

 

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، والقوة المرافقة من ضبط  كل من محمد.ج.م.ح.47 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 1375  لسنة 2003م أطفيح / مخدرات، ونجله أحمد 27 سنة عاطل ، وبحوزتهما سلاح نارى " بندقية خرطوش عيار 12 مم، وطلقتان من ذات العيار "بقصد الدفاع، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 250 جرام ، مبلغ مالى 50 ألف جنيه بقصد الاتجار.

 

تحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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