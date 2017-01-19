الحبس عام لمالك شركة مصر للاستثمار العقارى وسنتين لشقيقه بتهمة النصب

كتب ــ سليم على

عاقبت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وسكرتارية علاء إبراهيم، مالك شركة "مصر للاستثمار العقارى" بالحبس سنة وكفالة 200 جنيه غيابيا، كما عاقبت شقيقه بالحبس سنتين وكفالة 400 جنيه فى دعويين منفصلتين، لاتهامهما بالنصب على المواطنين، وبيع وحدات سكنية وهمية لهم بقرية النخيل بالإسكندرية.

صدر الحكم فى الدعوى رقم 8556 لسنة 2016، بالحبس عام وكفالة 200 جنيه على كل من المتهمين "باسم م م" مالك الشركة وشقيقه "حمادة"، و جاء الحكم فى الدعوى الثانية برقم 18364 لسنة 2016، بالحبس سنة وكفالة 200 جنيه، لشقيق مالك الشركة.

كان عدد من المواطنين قد تقدموا ببلاغ يتهم فيه "حمادة م م"، شقيق مالك شركة مصر للاستثمار العقارى بالنصب والاحتيال، لإيهامهم ببيع وحدة سكنية لهم من وحدات الشركة التى تمتلكها بقرية النخيل بالإسكندرية كاملة التشطيب، وبعد دفع الأقساط المستحقة عليهم تبين قيام المتهم بالنصب عليهم، فتم إحالته لمحكمة جنح الدقى لمحاكمته.