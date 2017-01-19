بالصور..«مصر للطيران»: نستعين بحملة الماجستير والدكتوراه لوضع خطط التطوير

التقي صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، اليوم الخميس مع ١٩٠ موظفًا من الحاصلين على درجة الماچستير والدكتوراه بالشركة القابضة وشركاتها التابعة ، وصرح مسلم أن استراتيجية الشركة الحالية تسعى لتمكين الكوادر البشرية ، والتى تملك من الكفاءات والخبرات العلمية ما يؤهلها للوصول لمراكز صنع القرار ، بحيث تستعين بهم الشركة فى وضع خطط التطوير .

وقال أن مجال صناعة النقل الجوى يشهد تنافسا شديدا بين الشركات العالمية، ولا تستطيع الشركة الحفاظ على مكانتها بين تلك الشركات إلا بواسطة العامل البشري بما يملكه من علم ، مشددا على أن العلم فقط هو الأساس لوصول الكفاءات لمراكز صنع القرار بمصرللطيران .

حضر اللقاء كل من الطيار أحمد عادل مساعد رئيس الشركة القابضة، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة ورؤساء القطاعات، فى مقر شركة مصر للطيران للخدمات الجوية .