أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالصور..«مصر للطيران»: نستعين بحملة الماجستير والدكتوراه لوضع خطط التطوير

Google+ Print

unnamed (2)

 

التقي صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، اليوم الخميس مع ١٩٠ موظفًا من الحاصلين على درجة الماچستير والدكتوراه بالشركة القابضة وشركاتها التابعة ، وصرح مسلم أن استراتيجية الشركة الحالية تسعى لتمكين الكوادر البشرية ، والتى تملك من الكفاءات والخبرات العلمية ما يؤهلها للوصول لمراكز صنع القرار ، بحيث تستعين بهم الشركة فى وضع خطط التطوير .

وقال أن مجال صناعة النقل الجوى يشهد تنافسا شديدا بين الشركات العالمية، ولا تستطيع الشركة الحفاظ على مكانتها بين تلك الشركات إلا بواسطة العامل البشري بما يملكه من علم ، مشددا على أن العلم فقط هو الأساس لوصول الكفاءات لمراكز صنع القرار بمصرللطيران .

حضر اللقاء كل من الطيار أحمد عادل مساعد رئيس الشركة القابضة، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة ورؤساء القطاعات، فى مقر شركة للطيران للخدمات الجوية .

 

unnamed (1)

unnamed

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة