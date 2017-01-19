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البورصة المصرية تخسر 16.3 مليار جنيه خلال 90 دقيقة من بدء جلسة التداول

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البورصة المصرية تخسر 16.3 مليار جنيه خلال 90 دقيقة من بدء جلسة التداول البورصة المصرية تخسر 16.3 مليار جنيه خلال 90 دقيقة من بدء جلسة التداول

>كتب هانى الحوتى

خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 16.3 مليار جنيه خلال 90 دقيقة من بدء جلسة تداول اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، متأثرة بالتضارب حول عودة ضريبة الأرباح الرأسمالية على أسهم البورصة خلال مايو المقبل، وهو ما نفته وزارة المالية، التى أكدت التزامها بتأجيل الضريبة لمدة 3 سنوات إضافية.

 

وارتفع عدد الأسهم الموقوفة لمدة نصف ساعة لتجاوزها نسبة ال5% هبوطا إلى 42 سهم منذ بداية الجلسة عقب إيقاف أسهم الدولية للمحاصيل الزراعية، النساجون الشرقيون للسجاد، القاهرة للزيوت والصابون، بنك الاتحاد الوطنى، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريللك.

 

 


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