أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الداخلية تقتحم بؤر إجرامية وتضبط 2000 هارب من أحكام وتعيد 44 سيارة مسروقة

Google+ Print
الداخلية تقتحم بؤر إجرامية وتضبط 2000 هارب من أحكام وتعيد 44 سيارة مسروقة الداخلية تقتحم بؤر إجرامية وتضبط 2000 هارب من أحكام وتعيد 44 سيارة مسروقة

>كتب محمود عبد الراضى

اقتحمت قوات الأمن مدعومة بالمجموعات القتالية، عدداً من البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية، لتطهيرها من الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمخدرات، والهاربين من الأحكام القضائية.

ونجحت الأجهزة الأمنية، على مدار أسبوع، فى محاصرة تجار المخدرات وضبط 2107  قضية مخدرات، ولاحقت التشكيلات العصابية، وضبطت 42 تشكيل عصابى ضموا 122 متهم ارتكبوا 134 حادث سرقة متنوعة.

ونجحت أجهزة البحث الجنائى فى كشف غموض 72 حادث قتل عمد، سرقة بالإكراه، هتك عرض، خطف ، إنتحال صفة ، حريق عمد "، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 121 متهم .

واقتحمت قوات الأمن مخازن السيارات المسروقة بالمناطق الجبلية، وضبطت 44 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبطت 8 سجناء هاربين من السجون العمومية والأقسام، فيما تم ملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية وضبطت 32942 محكوم عليهم مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم فى 200794 حكم قضائى متنوع، بينهم  2162  هارب من حكم جناية.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365