الداخلية تقتحم بؤر إجرامية وتضبط 2000 هارب من أحكام وتعيد 44 سيارة مسروقة

كتب محمود عبد الراضى

اقتحمت قوات الأمن مدعومة بالمجموعات القتالية، عدداً من البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية، لتطهيرها من الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمخدرات، والهاربين من الأحكام القضائية.

ونجحت الأجهزة الأمنية، على مدار أسبوع، فى محاصرة تجار المخدرات وضبط 2107 قضية مخدرات، ولاحقت التشكيلات العصابية، وضبطت 42 تشكيل عصابى ضموا 122 متهم ارتكبوا 134 حادث سرقة متنوعة.

ونجحت أجهزة البحث الجنائى فى كشف غموض 72 حادث قتل عمد، سرقة بالإكراه، هتك عرض، خطف ، إنتحال صفة ، حريق عمد "، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 121 متهم .

واقتحمت قوات الأمن مخازن السيارات المسروقة بالمناطق الجبلية، وضبطت 44 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبطت 8 سجناء هاربين من السجون العمومية والأقسام، فيما تم ملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية وضبطت 32942 محكوم عليهم مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم فى 200794 حكم قضائى متنوع، بينهم 2162 هارب من حكم جناية.