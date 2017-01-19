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شرطة التموين تضبط 634 طن أرز أبيض وشعير قبل بيعها بالسوق السوداء

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شرطة التموين تضبط 634 طن أرز أبيض وشعير قبل بيعها بالسوق السوداء شرطة التموين تضبط 634 طن أرز أبيض وشعير قبل بيعها بالسوق السوداء

>كتب محمود عبد الراضى

تمكنت شرطة بوزارة الداخلية من ضبط 634 طن أرز أبيض وشعير قبل بيعها بالسوق السوداء بالتنسيق مع مديريات أمن "الفيوم ، الغربية ، الشرقية، دمياط، أسيوط ، كفرالشيخ، البحيرة، سوهاج، القاهرة ، المنيا، قنا " .

 

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

 

وبدوره، وجه اللواء حسنى زكى مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، بتكثيف الرقابة على الأسواق وملاحقة محتكري السلع الغذائية الاستراتيجية.


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