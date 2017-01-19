أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

الزحام يمنع مسعد من حضور مران الزمالك وشيكابالا يواصل الغياب

Google+ Print
الزحام يمنع مسعد من حضور مران الزمالك وشيكابالا يواصل الغياب الزحام يمنع مسعد من حضور مران الزمالك وشيكابالا يواصل الغياب

>كتب أحمد توفيق

تسبب الزحام المرورى الشديد فى عدم حضور محمد مسعد صانع ألعاب نادي الزمالك لمران فريقه الجماعى صباح اليوم، والناتج عن الشبورة التى ترتب عليها غلق العديد من الطرق، أبرزها المحور المؤدى لمقر القلعة البيضاء .

كما واصل محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك غيابه عن تدريبات فريقه بسبب إصابته بنزلة برد كما يؤكد اللاعب للجهاز الفنى، وكذلك أيمن حفنى الذى حصل على راحة سلبية بسبب الإصابة، وكذلك اللاعبين الدوليين أحمد الشناوى وعلى جبر وأحمد دويدار وطارق حامد وإبراهيم صلاح المتواجدين مع الوطنى فى الجابون للمشاركة بكأس الأمم الأفريقية والثنائى محمود حمدى وأحمد توفيق لتواجدهما مع المنتخب العسكرى المشارك حاليا بكأس العالم فى عمان .

فيما لم يحضر مران الزمالك إسماعيل يوسف مدير الكرة بسبب الزحام، بينما شهد التدريب حضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة و المشرف العام على فريق الكرة والذى يتواجد فى التدريبات بشكل يومى لمتابعة أحوال الفريق والاستعدادات لمباراة السوبر المحلى أمام الأهلى المقرر لها يوم 10 فبراير المقبل بدولة الإمارات .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق