الزحام يمنع مسعد من حضور مران الزمالك وشيكابالا يواصل الغياب

كتب أحمد توفيق

تسبب الزحام المرورى الشديد فى عدم حضور محمد مسعد صانع ألعاب نادي الزمالك لمران فريقه الجماعى صباح اليوم، والناتج عن الشبورة التى ترتب عليها غلق العديد من الطرق، أبرزها المحور المؤدى لمقر القلعة البيضاء .

كما واصل محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك غيابه عن تدريبات فريقه بسبب إصابته بنزلة برد كما يؤكد اللاعب للجهاز الفنى، وكذلك أيمن حفنى الذى حصل على راحة سلبية بسبب الإصابة، وكذلك اللاعبين الدوليين أحمد الشناوى وعلى جبر وأحمد دويدار وطارق حامد وإبراهيم صلاح المتواجدين مع المنتخب الوطنى فى الجابون للمشاركة بكأس الأمم الأفريقية والثنائى محمود حمدى وأحمد توفيق لتواجدهما مع المنتخب العسكرى المشارك حاليا بكأس العالم فى عمان .

فيما لم يحضر مران الزمالك إسماعيل يوسف مدير الكرة بسبب الزحام، بينما شهد التدريب حضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة و المشرف العام على فريق الكرة والذى يتواجد فى التدريبات بشكل يومى لمتابعة أحوال الفريق والاستعدادات لمباراة السوبر المحلى أمام الأهلى المقرر لها يوم 10 فبراير المقبل بدولة الإمارات .