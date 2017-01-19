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مرور الإسكندرية يضبط 9 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة

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مرور الإسكندرية يضبط 9 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة مرور الإسكندرية يضبط 9 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة

>الإسكندرية - هناء أبو العز

قام ضباط قسم مباحث المرور، بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد تامر العزيزى، وإشراف اللواء هانى خير، مدير إدارة المرور، بحمله بدائرة قسم مينا البصل، غرب المحافظة بالاشتراك مع لجنة من مديرية الشئون الصحية للكشف على قائدى السيارات بأنواعها للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة أثناء القيادة أسفرت عن ضبط "9" حالات إيجابية أكدت التحاليل تعاطيهم المواد المخدرة.

 

وكانت إدارة المرور، قد أعلنت عن حملة يومية لضبط المتعاطين للمخدرات أثناء القيادة، ضمن فاعلية اسبوع التوعية المرورية، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنعاً لارتكاب الحوادث.


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