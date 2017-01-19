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استقرار أسعار الدولار في البنوك الخمسة الكبرى

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استقرار أسعار الدولار في البنوك الخمسة الكبرى استقرار أسعار الدولار في البنوك الخمسة الكبرى

ارشيفية- الدولار

 

(أ.ش.أ)

استقرت صرف الدولار، خلال التعاملات الصباحية، اليوم، في البنوك الخمسة الكبري “الأهلي، ومصر والقاهرة، والتجاري الدولي، والبنك العربي، الأفريقي” مع أسعار إقفال أمس.

وطبقًا لآخر تحديث، استقر سعر صرف الدولار، في بنكى الأهلي ومصر، للشراء 18.60 جنيه والبيع 18.70 جنيه، وفي بنك القاهرة بلغ سعر صرف الدولار للشراء 18.6 جنيه، والبيع 18.7 جنيه.

وفي البنك العربي الأفريقي، بلغ للشراء 18.70 جنيه، والبيع 18.80 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي، بلغ سعر الدولار للشراء 18.65 جنيه، والبيع 18.75جنيه.

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