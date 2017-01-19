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تأجيل محاكمة رئيس تحرير صوت الأمة بتهمة سب ممثلة لجلسة 1 فبراير

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تأجيل محاكمة رئيس تحرير صوت الأمة بتهمة سب ممثلة لجلسة 1 فبراير تأجيل محاكمة رئيس تحرير صوت الأمة بتهمة سب ممثلة لجلسة 1 فبراير

>كتب سليم على

أجلت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وسكرتارية علاء إبراهيم، اليوم، الخميس، محاكمة أحمد عصام فهمى، رئيس مجلس إدارة "صوت الأمة" السابق، والكاتب الصحفى شارل المصرى، رئيس تحرير بوابة صوت الأمة، لاتهامها بسب وقذف ممثلة مغمورة، لجلسة 1 فبراير للإطلاع والمستندات.

 

وجاء فى الدعوى التى تقدمت بها الفناة سهير رجب، أن بوابة صوت الأمة قد نشرت موضوع يشير إلى تورط الممثلة فى قضية دعاره بالساحل الشمالى بخلاف الحقيقه، كما حمل الموضوع عنوان "خناقة الساحل الشمالى تكشف تورط ممثلة مغمورة فى قضية دعارة".

 

وأشارت الممثلة فى دعواها، الى أن ما نشر على بوابة صوت الأمة يمثل سبا وقذفا ينال من سمعة المدعية ويشوه صورتها فى المجتمع.


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