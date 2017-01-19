تعاون مصري هندي في أنظمة الفضاء والأقمار الصناعية

(أ.ش.أ)

صرح سفير الهند بالقاهرة سانجاي باتتشاريا، أن مصر والهند تتعاونان على نطاق واسع في مجال علوم الفضاء لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنموية المرجوة، مضيفًا أن التعاون يتضمن مجال إنشاء أنظمة الفضاء والأقمار الصناعية للاتصال والاستشعار عن بعد والملاحة الفضائية.

وأكد السفير، في تصريحات اليوم، وجود عدة مشروعات قائمة بين البلدين في مجالات أنظمة الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد، وكذلك تنسيق واجتماعات دورية بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء المصرية ومنظمة بحوث الفضاء الهندية والتي تدعم برنامج الفضاء المصري.

ولفت إلى أن التعاون المصري الهندي في أزهى عصوره على كافة المستويات السياسية والأمنية والثقافية والاقتصادية والعلمية، وأن هناك رغبة مشتركة لتطوير العلاقات الثنائية، مؤكدًا تقارب الفهم السياسي بين القاهرة ونيودلهي نتيجة للتواصل والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.