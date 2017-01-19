سقوط عاطل هارب من حكم مؤبد و14 قضية سلاح ومخدرات بالقليوبية

تلقى اللواء مجدى عبد العال، مساعد الوزير لأمن القليوبية، واللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة بالواقعة.

وتمكن ضباط مباحث قسم العبوربرئاسة المقدم أحمد عبد العليم من ضبط "على كليب" 28 سنة عاطل ومقيم بحلمية الزيتون بالقاهرة، والسابق اتهامه فى 4 قضايا "سلاح - مخدرات"، ومحكوم عليه هارب فى 2 حكم جناية مخدرات، وهارب من حكم بالسجن المؤبد فى جناية، وهارب من الحكم السجن 6 سنوات ومحكوم عليه فى 8 أحكام "حبس سلاح –شيك – تبديد – استيلاء – خيانة أمانة".