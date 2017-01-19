ضبط طالبين استوليا على شقة طيار بالتجمع الخامس

كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على طالبين، استوليا على متعلقات ومحتويات مسكن طيار بالتجمع الخامس، وبعرضهما على اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن القاهرة، أمر بإحالتهما إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من محمد.ج.م.ع. 30سنة طيار ، يفيد باكتشافه سرقة شاشة LCD ، 2 جهاز لاب توب ، خزينة حديدية 2 كاميرا ديجتال ، جهاز ريسيفر ، 3 نظارة شمس ، قفاز جلد ، 2 برفان رجالي ، ولاعة من داخل مسكنه ، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالسرقة .

بالانتقال والفحص تبين وجود كسر بباب المسكن ، وبإجراء التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من على .إ.ر.س. 22 سنة طالب ، والسابق اتهامه فى القضية رقم 10702 لسنة 2014م التجمع الأول " مخدرات " ، وباسم.م.ا.ا.23 سنة طالب .

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهما القوة المرافقة من ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب ، وأقرا بأنه نظرا لإقامتهما بنفس المنطقة محل إقامة المجنى عليه ولعلمهما بثرائه خططا لسرقته ، وفى سبيل ذلك استغلا عدم تواجده بمسكنه وتمكنا من تنفيذ مخططهما .

تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنيهما ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة .

تحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .