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القوات العراقية تقتحم «تلكيف» شمالي الموصل لتحريرها من داعش

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القوات العراقية تقتحم «تلكيف» شمالي الموصل لتحريرها من داعش القوات العراقية تقتحم «تلكيف» شمالي الموصل لتحريرها من داعش

(أ.ش.أ)

اقتحمت قوات الفرقة المدرعة التاسعة، واللواء الثالث الفرقة الأولى بالجيش، قضاء “تلكيف” شمالي الموصل، مركز محافظة نينوي، شمالي العراق، اليوم، لتحريره من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح قائد عمليات “قادمون يانينوي”، الفريق عبد الأمير يارالله، إن قطاعات الجيش تقدم باتجاه تلكيف من ثلاثة محاور، وتمكنت من دخول المدينة والسيطرة على مقرات قائمقامية القضاء، والمحكمة، والمجلس البلدي، ورفعت علم العراق فوقها، وتقوم بعملية تمشيط وتطهير بمركز القضاء.

وكان قائد “العمليات المشتركة” العراقية رئيس جهاز “مكافحة الإرهاب”، الفريق أول طالب شغاتي، أعلن السيطرة على أحياء الساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل، وتحريرها من قبضة داعش، وقال إنه خلال أيام قليلة ستعود الأمور ألى طبيعتها في المناطق المحررة، ويجري العمل من قبل قوات الجيش في المحور الشمالي لاستكمال السيطرة على ماتبقي من مناطق تحت سيطرة التنظيم.

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