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إحالة قاتل شقيقه بالمرج لقيامه بأعمال سحر وشعوذة ضده للجنايات

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إحالة قاتل شقيقه بالمرج لقيامه بأعمال سحر وشعوذة ضده للجنايات إحالة قاتل شقيقه بالمرج لقيامه بأعمال سحر وشعوذة ضده للجنايات

>كتبت ندى سليم

أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام، والمستشار أحمد عاصى، وكيل نيابة الحوادث، مقاول متهم بقتل شقيقه المحامى بمنطقة المرج، إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد أن أطلق عليه النيران خلال استقلاله "موتوسيكل" الخاص به.

 

واعترف المتهم ويدعى "س.أ" خلال التحقيقات قائلا: قتلته عشان كان بيعملى سحر، وأعمال عشان يوقف حالى أنا وبقية إخواتى.

 

وروى أنه ليلة الواقعة ذهب إلى شقيقه المجنى عليه ويدعى "ص.أ"، يعمل محامى، ووجده يستعد للخروج برفقة نجله وبالفعل استقل دراجته البخارية، وطلب منه المتهم أن يصطحبه معه على " الموتوسكيل "، واستغل انشغال المجنى عليه بالقيادة وصوب تجاه النيران، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.


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