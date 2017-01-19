الداخلية تزيل 119 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف.

وتمكنت الحملات الأمنية، على مدار 24 ساعة، من تأمين تنفيذ 119 قرار إزالة وتمكين بمديريات أمن "كفرالشيخ، القليوبية، سوهاج".

يأتي ذلك استمراراً لمواصلة الجهود الأمنية المبذولة لمعاونة الأجهزة الإدارية لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارت الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.