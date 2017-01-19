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ضبط صاحب شركة لحيازته مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالجمالية

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ضبط صاحب شركة لحيازته مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالجمالية ضبط صاحب شركة لحيازته مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالجمالية

>كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

ألقت مباحث قسم شرطة الجمالية  القبض على صاحب شركة وسائق لحيازتهما مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وبدون فواتير وغير مسجلة بوزارة الصحة.

 

أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية وبصحبتهم القوة المرافقة بشارع بورسعيد ، تمكنوا من ضبط كل من مصطفى.ع.أ.ع. 40 سنة صاحب شركة أدوات تجميل ، وفتحى .ش.أ.أ. 34 سنة سائق ، أثناء  استقلالهما السيارة رقم 150307 نقل " قيادة الثاني "  وعثر بداخل السيارة على  21 كرتونة بداخلهم مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وبدون فواتير وغير مسجلة بوزارة الصحة.

 

وبحصر محتوياتها عثر بداخلها على 3000 علبة أقلام روج، 900 علبة كريم كبسول، 700 علبة كريم ملح، 200 علبة كريم ملمع روج، 3600 علبة كريم أساس، 900 علبة مسكرة، 1300 علبة ولاج سيك لوكس.

 

 

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار ، فتحــــرر المحضر اللازم   وتولت النيابة العامة التحقيق .

 

                            

 


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