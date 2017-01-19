ضبط ميكانيكى بحوزته بيان نجاح مزور لترخيص رخصة بمرور القليوبية

القليوبية – خالد حجازى

تمكن ضباط مباحث المرور بمديرية أمن القليوبية من ضبط ميكانيكى اليومن الخميس، بحوزته بيان نجاح مزور أثناء تواجده بوحده مرور شبين القناطر بمحافظة القليوبية لترخيص رخصة قيادة مهنية.

تلقى اللواء مجدى عبد العال، مساعد الوزير لأمن القليوبية، واللواء الدكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة بالواقعة.

دلت تحريات المباحث إلى أنه بمرورالمقدم محمد عبد العظيم، رئيس مباحث إدارة مرور القليوبيه على وحدة مرور شبين القناطر لضبط قضايا المحررات المزوره تمكن من ضبط "محمود سيد "25 سنة ميكانيكى ومقيم - دائرة مركز شبين القناطر حال تواجده بالوحدة لاستخراج رخصة قيادة مهنية ثالثة وبفحص الأوراق اشتبه فى بيان نجاح إتمام الدراسة الثانويه الفنيه التجاريه نظام الثلاث سنوات الصادر من إدارة شبين القناطر التعليمية.

بالاستعلام من الجهه المنسوب صدورها البيان أفادت بان بيان النجاح غير صحيح " مزور " بمواجهة المتهم أقر بحيازته لبيان النجاح ونفى علمه كونه مزور وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1020 إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2017م.