بالصور.. "مراقبة الأغذية" بسوهاج تضبط مخزنا لعسل نحل مغشوش

سوهاج محمود مقبول

تمكنت اللجنة المشكلة من مكتب مراقبة الأغذية بسوهاج والتى ضمت فى عضويتها محمد أحمد فؤاد ، وإيهاب أحمد صابر، محمد عبدالحميد على ، مفتشى أغذية مكتب مراقبة الأغذية بسوهاج من ضبط 794 عبوة عسل نحل مغشوش قد سبق سحب عينات منه ، وأرسلت إلى المعمل المشترك بسوهاج للتحليل لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى .

وجاءت نتيجة التحليل اليوم أن العينة مغشوشة طبقا للقانون 10 لسنة 1966 وغير مطابقة للمواصفة القياسية طبقا للقرار رقم 355 لسنة 2005 حيث تكشف أن العبوات عبارة عن سكر محول صناعياً وليس عسل نحل.

تم التحفظ على المخزن، وتبين أنه ملك أ .ع .ع.ا صاحب مخزن مواد غذائية بالجملة بسوهاج وقيدت بالواقعة بأرقام قضايا 817 لسنة 2017 جنح قسم ثانى سوهاج، 818 لسنة 2017 جنح قسم ثانى سوهاجوجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

ومن جانبه ، حذر محمد عبدالحميد مفتش أغذية المواطنين بسوهاج من خطورة العسل المغشوش المخلوط " بالسكر المحول " ، حيث يؤدى إلى ارتفاع نسبة السكر فى الدم عند مرضى السكرى بشكل كبير ويؤدى إلى حدوث مخاطر صحية لهم.