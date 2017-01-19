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روسيا: مصر قد تفرج عن 18 ألف طن قمح مُصادرة بميناء الإسكندرية

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روسيا: مصر قد تفرج عن 18 ألف طن قمح مُصادرة بميناء الإسكندرية روسيا: مصر قد تفرج عن 18 ألف طن قمح مُصادرة بميناء الإسكندرية

القمح

قالت الهيئة المعنية بالسلامة الزراعية فى روسيا اليوم الخميس، أن 18 ألف طن من القمح الروسى صادرتها فى ميناء بالاسكندرية فى نوفمبر قد يفرج عنها المسؤولون المحليون بعد تبخيرها.

كانت النيابة المصرية أمرت بمصادرة القمح من موقع تخزين تابع لشركة خاصة فى ميناء الدخيلة بعدما وجدت أنه غير صالح للاستهلاك الآدمى، وجرت مصادرة الإمدادات بعد أسابيع من اجتيازها عمليات تفتيش الحجر الزراعى بنجاح.

وقالت الهيئة الروسية فى بيان اليوم الخميس، أن ممثلين لها التقوا مع مسؤولين مصريين لمناقشة الأمر فى القاهرة يوم 17 يناير.

وقالت الهيئة أن عملية التبخير ستطهر القمح من الحشرات التى لحقت به أثناء التخزين وقد تفسح المجال أمام المسؤولين المصريين للإفراج عن القمح الذى تمت مصادرته.

كان تجار فى القاهرة قالوا لرويترز فى نوفمبرأنه تمت مصادرة الشحنة بعد العثور على كمية كبيرة من الحشرات فى موقع التخزين.

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