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«الملا»: تخصيص 1.4 مليار جنيه لتجديد شبكة نقل المنتجات البترولية

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«الملا»: تخصيص 1.4 مليار جنيه لتجديد شبكة نقل المنتجات البترولية «الملا»: تخصيص 1.4 مليار جنيه لتجديد شبكة نقل المنتجات البترولية

المهندس طارق الملا، وزير البترول

(أ.ش.أ)

اعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اعتماد 1.4 مليار جنيه لتحديث الشبكة القومية لنقل المنتجات البترولية.

واوضح ان التطوير يشهد تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات لإنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل المنتجات البترولية لربط مناطق الإنتاج والتوزيع بمناطق التخزين والاستهلاك، بالإضافة إلى مشروعات الإحلال والتجديد لتأمين احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعيات العامة لشركات للبترول والتعاون للبترول وأنابيب البترول لاعتماد الموازنات التخطيطية لعام 2018/2017 بحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية ووكيلى أول الوزارة والرئيس التنفيذي لهيئة البترول ورئيس شركة جنوب والمحاسب محمود حنفي وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات وعادل رجب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

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