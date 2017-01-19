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ننشر تشكيل المنتخب العسكرى أمام كندا بمونديال عمان

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ننشر تشكيل المنتخب العسكرى أمام كندا بمونديال عمان ننشر تشكيل المنتخب العسكرى أمام كندا بمونديال عمان

>كتبت لبنى عبد الله

أعلن محمد عمر المدير الفنى للمنتخب العسكرى، تشكيلة فريقه الذى يستعد لملاقاة منتخب كندا فى الثالثة عصر اليوم الخميس، فى الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بكأس العالم العسكرية المقامة حالياً بسلطنة عمان فى الفترة من 15 يناير وحتى 29 من الشهر ذاته.

 

وجاءت التشكيلة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد سامى ومحمود حمدى الونش وهشام شحاتة ومحمد طارق

خط الوسط: نور السيد ومحمد أشرف ومحمد رزق

خط الهجوم: أحمد عيد عبد الملك وأحمد الشيخ وحسام باولو

 

وطبقاً لنظام البطولة يجلس دكة البدلاء باقى أفراد القائمة وضمت دكة بدلاء العسكرى المصرى 12 لاعباً هم: الهانى سليمان ومحمود أبو السعود وصلاح سليمان ومحمد نجيب وعاصم صلاح ورجب بكار وأحمد توفيق وحسام عاشور ومؤمن زكريا وعمرو مرعى ومحمد رمضان وعمرو جمال.


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