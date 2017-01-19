أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

قومى المرأة بشمال سيناء يطلق سلسلة دورات المشروعات المنزلية لخدمة المرأة

Google+ Print
قومى المرأة بشمال سيناء يطلق سلسلة دورات المشروعات المنزلية لخدمة المرأة قومى المرأة بشمال سيناء يطلق سلسلة دورات المشروعات المنزلية لخدمة المرأة

>شمال سيناء ـ محمد حسين

أطلق فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء حملة تعريف المرأة بالمشروعات الصغيرة لخدمة المرأة المعيلة والأسر والشباب.

وقالت حسناء الشريف، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، اليوم، فى تصريحات لها، ان الحملة بدأت بندوة تعريفية فى مقر المجلس بالمشروعات التى يقدمها الصندوق الإجتماعى والية مشاركة المرأة وماهو مطلوب لتكون شريكا فى مشروعات منزلية منتجة.

أضافت أنه جارى التنسيق لعقد دورات تدريبية على الأعمال المنزلية فى مشروعات الاسر المنتجة التابعة لوزارة التضامن الإجتماعى متمثلة فى فروع جمعيات الاسر المنتجة فى مدن العريش وبئرالعبد والشيخ زويد بسمال سيناء، وخلالها سيتم تدريب المرأة على انتاج الحرف اليدوية والتطريز واعمال الحياكة وصناعة المشغولات السيناوية.

كما سيتم التنسيق مع الجهات المختصة فى التدريب بوزارة الزراعة على عقد دورات تدريبية على أعمال زراعات المنزل وانتاج عيش الغراب ومشروعات الحيوانات والطيور المنزلية.

وأشارت مقرر المجلس القومى للمرأة فى شمال سيناء، ان هذه الجهود تأتى فى اطار خطة عمل ينفذها الفرع بعد تشكيله الجديد، وقالت ان اعضاء المجلس الجدد مقررا عقد دورة تدريبية لهم فى محافظة بورسعيد نهاية الشهر الجارى لتعريفهم بألية عمل المجلس القومى للمرأة ودورهم فى خدمة قضايا المرأة .

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365