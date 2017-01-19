قومى المرأة بشمال سيناء يطلق سلسلة دورات المشروعات المنزلية لخدمة المرأة

شمال سيناء ـ محمد حسين

أطلق فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء حملة تعريف المرأة بالمشروعات الصغيرة لخدمة المرأة المعيلة والأسر والشباب.

وقالت حسناء الشريف، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، اليوم، فى تصريحات لها، ان الحملة بدأت بندوة تعريفية فى مقر المجلس بالمشروعات التى يقدمها الصندوق الإجتماعى والية مشاركة المرأة وماهو مطلوب لتكون شريكا فى مشروعات منزلية منتجة.

أضافت أنه جارى التنسيق لعقد دورات تدريبية على الأعمال المنزلية فى مشروعات الاسر المنتجة التابعة لوزارة التضامن الإجتماعى متمثلة فى فروع جمعيات الاسر المنتجة فى مدن العريش وبئرالعبد والشيخ زويد بسمال سيناء، وخلالها سيتم تدريب المرأة على انتاج الحرف اليدوية والتطريز واعمال الحياكة وصناعة المشغولات السيناوية.

كما سيتم التنسيق مع الجهات المختصة فى التدريب بوزارة الزراعة على عقد دورات تدريبية على أعمال زراعات المنزل وانتاج عيش الغراب ومشروعات الحيوانات والطيور المنزلية.

وأشارت مقرر المجلس القومى للمرأة فى شمال سيناء، ان هذه الجهود تأتى فى اطار خطة عمل ينفذها الفرع بعد تشكيله الجديد، وقالت ان اعضاء المجلس الجدد مقررا عقد دورة تدريبية لهم فى محافظة بورسعيد نهاية الشهر الجارى لتعريفهم بألية عمل المجلس القومى للمرأة ودورهم فى خدمة قضايا المرأة .