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وزارة التضامن تدعم إنشاء مركز لخدمة الإسر المنتجة بشمال سيناء

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وزارة التضامن تدعم إنشاء مركز لخدمة الإسر المنتجة بشمال سيناء وزارة التضامن تدعم إنشاء مركز لخدمة الإسر المنتجة بشمال سيناء

>شمال سيناء ـ محمد حسين

قدمت وزارة التضامن الإجتماعى محافظة شمال سيناء، دعم مليون و900 جنيه لمحافظة شمال سيناء لإنشاء وتجهيز مركز إعداد مهنى للأسر المنتجة فى مدينة العريش.

وقال عطية محسن مدير جمعية الأسر المنتجة بشمال سيناء، اليوم فى تصريحات له، ان المركز تم انشائه وتجهيزه واصبح يعمل على تدريب السيدات على اعمال المشروعات الصغيرة والمشروعات المهنية المتنوعة لإعداد السيدات لتنفيذ مشروعات خاصة بهن ومنحهن شهادات تخرج معتمدة بعد انتهاء كل دورة تدريبية.

أضاف إن عدد مراكز الإعداد المهنى للسيدات فى شمال سيناء 3 مراكز ، 2 من بينها فى العريش ومركز فى قرية ابوطويلة فى مدينة الشيخ زويد.

وأشار إلى أن جمعية الأسر المنتجة تقوم برعاية الحائزات على دورات تدريبية فى المراكز من خلال توفير دعم لمشروعات زيادة وتم فى هذا السياق خلال الايام الماضية الموافقة على 12 مشروع للاسر المنتجة وهى مشروعات تجارية وزراعية تم دعمها بمبلغ 56 الف جنيه.

 


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