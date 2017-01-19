ضبط 116 حالة غش بين طلاب جامعة أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

أمر الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة 116 حالة غش إلى مجلس تأديب الطلاب المختصة بهذا الشأن لما نسب إليهم من ضبطهم بوقائع غش بمختلف كليات الجامعة وذلك خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى ٢٠١٦/ ٢٠١٧.

وفى نفس السياق أعلن الدكتور عصام زناتي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب أن كلية الحقوق جاءت فى المقدمة من حيث عدد حالات الغش التي تم ضبطها ، والتى بلغ عددها 89 حالة بواقع 29 حالة بين طلاب التعليم المفتوح ،و 34 حالة في الانتظام ،و 19 حالات الانتساب ،و 7 حالات بشعبة اللغة ، تليها كلية التجارة بواقع 21 حالة غش منهم 8 حالات انتظام و 5 حالات انتساب و 4 حالات تعليم مفتوح ،و4 حالات من شعبة اللغة ، كما تم ضبط حالتين غش في كلا من كليتي الهندسة والتربية، وكذلك واحدة فقط في كلية الآداب تعليم مفتوح وأخرى بكلية التربية الرياضية.