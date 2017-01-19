أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط 116 حالة غش بين طلاب جامعة أسيوط

Google+ Print
ضبط 116 حالة غش بين طلاب جامعة أسيوط ضبط 116 حالة غش بين طلاب جامعة أسيوط

> أسيوط - هيثم البدرى

أمر الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة 116 حالة غش إلى مجلس تأديب الطلاب المختصة بهذا الشأن  لما نسب إليهم من  ضبطهم بوقائع غش  بمختلف كليات الجامعة وذلك خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى ٢٠١٦/ ٢٠١٧.

 

وفى نفس السياق  أعلن الدكتور عصام زناتي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب أن كلية الحقوق جاءت فى المقدمة من حيث عدد حالات الغش التي تم ضبطها ، والتى بلغ عددها 89 حالة بواقع 29 حالة بين طلاب التعليم المفتوح ،و 34 حالة في  الانتظام ،و 19 حالات الانتساب ،و 7 حالات بشعبة اللغة ، تليها كلية التجارة بواقع 21 حالة غش منهم 8 حالات انتظام  و 5 حالات  انتساب و 4 حالات تعليم مفتوح  ،و4 حالات من شعبة اللغة ، كما تم ضبط حالتين غش في كلا من كليتي الهندسة والتربية،  وكذلك  واحدة فقط في كلية الآداب تعليم مفتوح وأخرى بكلية التربية الرياضية.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365