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ضبط طالب جامعى أثناء ترويجه الهيروين على الطلاب بجامعة الزقازيق

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ضبط طالب جامعى أثناء ترويجه الهيروين على الطلاب بجامعة الزقازيق ضبط طالب جامعى أثناء ترويجه الهيروين على الطلاب بجامعة الزقازيق

>الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية، اليوم، الخميس، القبض على طالب جامعى قبل ترويجه 49 تذكرة هيروين على الطلاب بجامعة الزقازيق، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيقات برئاسة المستشار إسلام حشيش رئيس نيابة منيا القمح، وبإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بقيام الرائد أحمد حسن، رئيس مباحث منيا القمح، ومعاونيه من ضبط" محمد ح ت" 20 سنة، طالب بالكلية التجارة جامعة الزقازيق، ومقيم قرية الجديدة دائرة المركز، وبحوزته 49 تذكرة لمخدر الهيروين.

 

وكشفت التحريات السرية لضباط مباحث منيا القمح، قيام المتهم بترويج مخدر الهيروين بين الطلاب بجامعة الزقازيق، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات.

 


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