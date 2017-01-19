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احذر من شراء الأدوية أونلاين.. مغشوشة وتسبب أمراضا خطيرة

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احذر من شراء الأدوية أونلاين.. مغشوشة وتسبب أمراضا خطيرة احذر من شراء الأدوية أونلاين.. مغشوشة وتسبب أمراضا خطيرة

>كتبت آلاء الفقى

قد يلجأ البعض إلى شراء الأدوية أونلاين سواء كانت أدوية معالجة أو أدوية تجميل أو فيتامينات تستخدم لتعزيز صحة الشعر والجلد أو أدوية إنقاص الوزن، وهى الأدية التى لا يكون عليها رقابة وهذا ما أكده الدكتور محمد رؤوف حامد أستاذ علم الأدوية بالهيئة القومية للرقابة الدوائية، الذى حذر من شراء الأدوية عبر الإنترنت لأنها تكون مغشوشة وسلامتها غير مضمونة وبالتأكيد تضر الصحة.

 

وقال رؤوف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الأدوية التى يتم شراؤها أونلاين سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى أو غيرها ليس لها أى أهمية ولا تصلح فى كدولة عالم ثالث، لأن الدواء يجب أن يكون مسجل فى وزارة الصحة ويشترى من صيدلية حقيقية لضمان مفعولة وجودته وتأثيره فى علاج الأمراض.

 

وأضاف د. محمد رؤوف حامد أن طريقة شراء الأدوية أونلاين وسيلة لبيع المنتجات المغشوشة وليس هناك أى رقابة عليها، فمن الممكن أن تكون المواد المستخدمة فى تصنيعه ليس لها تأثير أو مفعول فى علاج الأمراض، وقد تكون عبارة عن عدد من المواد الطبيعية المتداخلة فى بعضها البعض ولا يكون لها أى مفعول فى علاج الأمراض.

 

أشار أستاذ علم الأدوية إلى أن طريقة بيع الأدوية أونلاين ليست مناسبة فى مصر وليس عليها أى رقابة من الجهات الرقابية المسئولة عن سلامة الدواء، لذا يجب الابتعاد عن هذه الطريقة تماما لأن هذه الأدوية مغشوشة وقد تسبب أمراض خطيرة. 


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