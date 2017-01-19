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كوبر يعاقب لاعبى المنتخب "مالياً" بعد التعادل أمام مالى

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كوبر يعاقب لاعبى المنتخب "مالياً" بعد التعادل أمام مالى كوبر يعاقب لاعبى المنتخب "مالياً" بعد التعادل أمام مالى

>رسالة الجابون - حاتم رضا

قرر الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول إلغاء مكافأة التعادل من لائحة  الفراعنة في أمم افريقيا المقامة حاليا في الجابون، بعد الأداء الهزيل للاعبين في المباراة الأولى أمام مالي، والتي أقيمت مساء أول أمس الثلاثاء وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

 

واتفق الخواجة الأرجنتيني مع إيهاب لهيطة مدير الوطني الأول علي عدم صرف مكافأة التعادل للاعبين والتي تقدر ب4 آلاف جنيه لكل لاعب خاصة بعد رفع مكافأة الفوز إلى 16 ألف جنيه، ووفقا لطلب الخواجة لن يحصل اللاعبون علي أى مكافآت في حالة التعادل دون التأهل للدور الثاني من البطولة على أن  يحصلوا على المكافأة فقط في حالة تخطي دور الـ16 على الأقل .

كان ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻫﺎﻧﻰ أﺑﻮ ﺭﻳﺪﺓ قد اعتمد لائحة ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ ﺃﻣﻢ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ المقامة ، ﻭﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻟـ"ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ" ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮﻝ ﻛﻞ ﻻﻋﺐ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ 16 ألف جنيه مكافأة الفوز فى أى مباراة بالدور الأول، و4 آلاف جنيه فى حالة التعادل، وهو ما يعنى أنه فى حالة الفوز فى المباريات الثلاثة فى دور المجموعات سيحصل كل لاعب على 48 ألف جنيه ، وفى حالة الفوز فى مباراة دور الـ8 فإن كل لاعب سيحصل على 24 ألف جنيه بزيادة 50% عن مكافأة المباراة الواحدة فى دور الـ16، وفى الدور قبل النهائى فان الفوز يمنح كل لاعب 36 ألف جنيه بمقدار زيادة 50% عن مكافأة دور الـ8، وفى حالة الفوز فى مباراة النهائى يحصل كل لاعب على 54 ألف جنيه، وبحساب جميع المكافآت فى حالة الحصول على اللقب فان كل لاعب سيحصل على 162 ألف جنيه كاملة.


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