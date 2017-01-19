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ضبط 26 سائقاً يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة

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ضبط 26 سائقاً يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة ضبط 26 سائقاً يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة

>كتب عبد الرحمن سيد

شنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى مساعد وزير الداخلية للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى مرورية. 

وأسفرت الحملات المرورية، خلال 24 ساعة، عن إجراء تحليل طبى لـ300 سائق، وإثبات تعاطى 26 منهم للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم. 

وأكد مصدر أمنى، أن هناك حملات أمنية مكثفة يتم توجيهها على كل الطرق والمحاور للكشف عن متعاطى المخدرات أثناء القيادة أعلى الطرق السريعة، بهدف ضبط المخالفين والحفاظ على سلامة مرتادى وقائدى المركبات. 


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مصر 365

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