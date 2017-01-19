وصول 8500 طن بوتاجاز لموانئ السويس و 695 راكب يغادرون ميناء سفاجا

السويس - سيد نون

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لإستقبال السفينة ارزوجاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

كما صرح ملاك إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لإستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 129 راكب و 54 شاحنة و 7 سيارة و السفينة النوى اكسبريس و على متنها 47 شاحنة و السفينة الحسين و على متنها 9 شاحنة و 9 راكب كما تغادر العبارة القاهرة و على متنها 489 راكب و 3 شاحنة و 3 سيارة و السفينة غزالة و على متنها 47 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 69 شاحنة .

فيما شهد الميناء بالامس مغادرة السفينة ADVENTURE و على متنها 27 الف و 350 طن فوسفات متجهة الى الهند و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 102 شاحنة و 206 راكب و 3 سيارة و السفينة النوى اكسبريس و على متنها 70 شاحنة و السفينة الحسين و على متنها 30 شاحنة و السفينة غزالة و على متنها 4 شاحنة .

وقال ملاك إن ميناء نويبع يشهد اليوم مغادرة السفينة سينا و على متنها 39 راكب و 23 براد و 16 تريلا .

بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة سينا و على متنها 220 راكب و 2 براد و 1 تريلا و العبارة ايلة و على متنها 259 راكب و 2 باص جيت و 1 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 3 براد و 3 تريلا فيما غادرت العبارة سينا و على متنها 200 راكب و 29 براد و 10 تريلا و 2 سيارة و 2 باص جيت و 860 طرد سمك.

كما شهد ميناء الغردقة اليوم مغادرة العبارة لابسبس و على متنها 103 راكب من جنسيات مختلفة متجهة الى ميناء شرم الشيخ .