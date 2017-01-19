تموين الإسكندرية تضبط 235 كيلو لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الإسكندرية - هناء أبو العز

شن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الإسكندرية، وإدارة البحث الجنائى وقطاعى الأمن العام والأمن الوطنى بالإسكندرية والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، حملة أمنية مكثفة.

أسفرت الحملة عن ضبط كل من "ا. خ"، 48 سنة المدير المسئول عن محل جزارة بدائرة قسم شرطة الجمرك لحيازته وعرضه للبيع "235" كجم من اللحوم ومصنعاتها بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط "س. ح"، 18سنة، بائع بدائرة قسم شرطة أول المنتزه لحيازته وعرضه للبيع عدد "250" كجم من الزيتون المخلل مصبوغ بالون الأسود داخل عبوات غير مدون عليها بيانات تجارية وبه تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما قامت حملة مشتركه استهدفت سوق الجملة "وكالة الخضر والفاكهة" بمنطقة الحضرة دائرة قسم شرطة باب شرقى لمتابعة سير العمل بالسوق وإحكام السيطرة على السلع الواردة للوكالة من المزارعين وعدم السماح ببيعها خارجها، ما يؤدى إلى انخفاض أسعارها ووصولها للمستهلك بالسعر العادل.

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 سيارات نقل لحفظ الفاكهة والخضروات إجمالى حمولتها "72" طن خضروات وفاكهة خارج السوق مخالفين أحكام القانون رقم 68 لسنة 1949م للقيام بالاتجار فى الخضر والفاكهة خارج أسواق الجملة.

وتم إدخال السيارات داخل السوق لبيع حمولتها خضار وفاكهة بداخله إسهاماً فى توافرها بالأسواق بالأسعار العادلة، وتم تحصيل الرسوم المستحقه عليها بمعرفة مفتشى الغرفة التجارية بسوق الجملة.