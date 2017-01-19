أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تموين الإسكندرية تضبط 235 كيلو لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى

Google+ Print
تموين الإسكندرية تضبط 235 كيلو لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى تموين الإسكندرية تضبط 235 كيلو لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى

>الإسكندرية - هناء أبو العز

شن ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الإسكندرية، وإدارة البحث الجنائى وقطاعى الأمن العام والأمن الوطنى بالإسكندرية والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، حملة أمنية مكثفة.

 

أسفرت الحملة عن ضبط كل من "ا. خ"، 48 سنة المدير المسئول عن محل جزارة بدائرة قسم شرطة الجمرك لحيازته وعرضه للبيع "235" كجم من اللحوم ومصنعاتها بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

 

كما تم ضبط "س. ح"، 18سنة، بائع بدائرة قسم شرطة أول المنتزه لحيازته وعرضه للبيع عدد "250" كجم من الزيتون المخلل مصبوغ بالون الأسود داخل عبوات غير مدون عليها بيانات تجارية وبه تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

 

كما قامت حملة مشتركه استهدفت سوق الجملة "وكالة الخضر والفاكهة" بمنطقة الحضرة دائرة قسم شرطة باب شرقى لمتابعة سير العمل بالسوق وإحكام السيطرة على السلع الواردة للوكالة من المزارعين وعدم السماح ببيعها خارجها، ما يؤدى إلى انخفاض أسعارها ووصولها للمستهلك بالسعر العادل.

 

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 سيارات نقل لحفظ الفاكهة والخضروات إجمالى حمولتها "72" طن خضروات وفاكهة خارج السوق مخالفين أحكام القانون رقم 68 لسنة 1949م للقيام بالاتجار فى الخضر والفاكهة خارج أسواق الجملة.

 

وتم إدخال السيارات داخل السوق لبيع حمولتها خضار وفاكهة بداخله إسهاماً فى توافرها بالأسواق بالأسعار العادلة، وتم تحصيل الرسوم المستحقه عليها بمعرفة مفتشى الغرفة التجارية بسوق الجملة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء