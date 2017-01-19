ضبط 60 طن أسمنت مجهولة المصدر وتحرير 59 قضية تموينية فى حملة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحي

شن قسم مباحث التموين حملة مكبرة، تحت إشراف اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، والعميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والعقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين والمحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، بدائرة المديرية بالاشتراك مع مفتشى التموين بالمحافظة.

أسفرت جهود الجملة عن ضبط " 59" قضية تموينية متنوعة بين 40 قضية عدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية ، و9 قضايا عدم وجود شهادة صحية بمحلات تجارية، وقضية عدم وجود سجل تجارى.

كما تم ضبط 60 طن أسمنت مجهولة المصدر بقرية دمليج ومدينة سرس الليان، 4 أطنان أرز ، و4 أطنان أعلاف مجهولة المصدر.