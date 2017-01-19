ضبط 2150هاربا من أحكام و64سيارة بدون لوحات و17قضية مخدرات وسلاح بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

نفذت مديرية أمن الغربية، برئاسة اللواء حسام خليفة مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة بناء على توجيهات وزير الداخلية لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة الاتجار فى المواد المخدرة وضبط الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وذيول التشكيلات العصابية والمحكوم عليهم والهاربين من السجون وفحص معرض تأجير السيارات وورش الصيانة وفحص السيارات المتروكة بالطريق العام وضبط الدرجات النارية بدون ترخيص وفحص الشقق المستأجرة والمفروشة والمرور على غرف المحولات وأبراج الكهرباء.

شارك فى الحملة ضباط إدارة البحث الجنائى، برئاسة اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 2150 هاربا من أحكام وتحصيل 14 ألفا و204 جنيهات، و64 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات والتصالح فى 464 مخالفة مقابل 33 ألف جنيه غرامات.

كما تم ضبط 10 قضايا مخدرات بـ650 جرام حشيش و33 جرام هيروين و250 قرص مخدر و7 قضايا سلاح نارى بـ2 بندقيه خرطوش و3 طبنجات معدلة و2 فرد خرطوش و2 طلقة خرطوش، وضبط 95 قطعة سلاح أبيض بعدد 18 قضية و9 متهمين هاربين و3 متهمين هاربين من المراقبة، و3 قضايا أموال عامة، و78 تموينية قضية متنوعة و323 قضية مرافق متنوعة.

تم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.